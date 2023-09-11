Вероятно, поездка ограничится визитом во Владивосток, что рядом с КНДР.

Встреча российского диктатора Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в среду, 13 сентября. Роскошный бронепоезд северокорейского диктатора уже двинулся по направлению к Владивостоку, сообщает южнокорейское издание Donga.

Как сообщил журналистам неназванный представитель правительства Южной Кореи, личный бронепоезд Кима медленно движется к северо-восточной пограничной зоне, то есть к общей границе с Россией. По словам упомянутого чиновника, Ким может провести встречу с Путиным в среду, 13 сентября.

По данным южно-корейской разведки, поезд отправился из Пхеньяна днем 10 сентября и должен пересечь границу рано утром во вторник, 12 сентября.

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"Правительственные источники считают, что Ким выбрал вечер для путешествия, избегая дня, чтобы минимизировать контакт с внешним миром", - говорится в сообщении.

Встреча Путина и Ким Чен Ына - что известно

На днях издание The New York Times узнало, что лидер КНДР намерен приехать во Владивосток 10-13 сентября, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Также есть невысокая вероятность того, что Ким на своем бронепоезде отправится аж в Москву.

В Кремле официально отказались комментировать возможный визит Кима в Россию, хотя подтвердили, что Путин посетит Владивосток на этой неделе. Власти КНДР также "держат интригу" и ничего о возможном визите не сообщают.

По мнению аналитиков, во время этой встречи, если она таки состоится, Путин будет просить у Кима артиллерийские боеприпасы советских калибров.

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