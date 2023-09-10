Ожидается, что лидер Северной Кореи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия, а также детали другого военного сотрудничества.

Северная Корея хранит молчание по поводу ожидаемого визита своего лидера Ким Чен Ына на бронепоезде в российский город Владивосток для участия в саммите, даже несмотря на то, что он присутствовал на фотосессии с участниками, празднующими 75-летие со дня основания страны.

Как пишет Independent, ожидаемое участие Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме происходит в то время, когда Владимир Путин сталкивается с истощением военных запасов и надеется воспользоваться поддержкой Северной Кореи для получения боеприпасов. Это неожиданный поворот ситуации по сравнению с 1950-ми годами во время Корейской войны, когда Советский Союз поставлял оружие на Север.

Ожидается, что лидер Северной Кореи встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия, а также детали другого военного сотрудничества.

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Это будет всего лишь второй визит северокорейского лидера в Россию. Ким Чен Ын надеется укрепить связи с Москвой, которая становится все более изолированной после вторжения в Украину.

"Мы знаем, что министр обороны России Сергей Шойгу в последнее время приезжал в основном из-за артиллерийских снарядов, и, скорее всего, это будет обсуждаться между Путиным и Ким Чен Ыном", - заявил Александр Габуев, глава Российско-Евразийского центра Карнеги.

Однако государственное Центральное информационное агентство Кореи не упомянуло Кима, за исключением фотосессии, на которой он присутствовал. Представитель КНДР сообщил, что Ким похвалил людей, "которые в хорошие или плохие дни ставят государственные дела выше семейных дел".

В то время как Россия направила на празднование годовщины КНДР военный ансамбль песни и танца, Китай направил делегацию во главе с вице-премьером Лю Гочжуном. Отсутствие правительственных чиновников из России на торжествах может свидетельствовать о продолжающейся подготовке к встрече Путина и Кима, предположили южнокорейские СМИ.

Кремль также отказался комментировать вопрос о возможной сделке, согласно которой северокорейское оружие будет поставляться в Россию. "Северная Корея - наш сосед, и мы будем и дальше развивать наши отношения, не оглядываясь на мнение других стран", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Хотя и Пхеньян, и Москва отрицают утверждения о том, что они вели переговоры о поставках оружия, США заявили на прошлой неделе, что столь быстро продвигающиеся переговоры о поставке Северной Кореей оружия Путину для использования против Украины были бы ошибкой.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Как сообщал УНИАН, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным NYT, они обсудят возможность поставки России оружия для ее войны против Украины и другое военное сотрудничество между государствами.

Недавно пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков увильнул от вопроса, встретятся ли Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

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