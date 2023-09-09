Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков увильнул от вопроса, встретятся ли Путин с Ким Чен Ыном во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, как на этой неделе сообщал ряд СМИ.

Ранее издание The New York Times выяснило, что лидер КНДР намерен приехать с визитом к российскому президенту на бронепоезде 10-13 сентября. На встречный вопрос росСМИ о встрече, Песков уточнил, что ему "нечего сказать".

"Кремлю пока нечего сказать насчет возможности встречи Путина и Ким Чен Ына", - цитирует ТАСС.

В то же время Песков заявил, что программа Путина во Владивостоке в рамках ВЭФ будет очень насыщенной. В частности, запланированы переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном.

Лю Гочжун встретился с Ким Чен Ыном перед его визитом к Путину

Напомним, ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун приехал с "сигналом" для Ким Чен Ына на его юбилейный парад в Пхеньяне. Издание Bloomberg писало, что чиновник в составе официальной делегации от Китая, вероятно, использовал шанс увидеться с Кимом, чтобы "дать президенту Китая Си Цзиньпину возможность пообщаться" до того, как лидер Северной Кореи отправится во Владивосток к Путину.

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