Командующий ВВС Великобритании Майк Вигстон заявил, что британские истребители готовы к российской угрозе.
Об этом он рассказал в эфире Sky News.
"Военные самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою, если вооруженные силы Путина будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников", - сказал он.
На вопрос, насколько вероятно, что Лондон втянется в прямой конфликт с Россией, командующий британских ВВС отметил, что Москва становится "все более агрессивной".
"Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения", - ответил Вигстон.
Означает ли это, что ВВС Великобритании действительно должны быть готовы к бою, он сказал: "Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы — просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в … Грузии до этого".
Война в Украине: актуальные данные
После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.
Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.
По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.
В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.