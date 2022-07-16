Командующий британских ВВС отметил, что Москва становится "все более агрессивной".

Командующий ВВС Великобритании Майк Вигстон заявил, что британские истребители готовы к российской угрозе.

Об этом он рассказал в эфире Sky News.

"Военные самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою, если вооруженные силы Путина будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников", - сказал он.

На вопрос, насколько вероятно, что Лондон втянется в прямой конфликт с Россией, командующий британских ВВС отметил, что Москва становится "все более агрессивной".

"Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения", - ответил Вигстон.

Означает ли это, что ВВС Великобритании действительно должны быть готовы к бою, он сказал: "Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы — просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в … Грузии до этого".

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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