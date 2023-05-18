Главный маршал авиации сэр Ричард Найтон заявил, что детали схемы по обучению украинцев, объявленной Риши Сунаком, не были полностью согласованы.

План Великобритании обучать украинских пилотов может повлиять на способность Королевских ВВС (RAF) обучать своих новобранцев.

По словам главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона, детали заявления премьер-министра Риши Сунака о начале базовой летной подготовки для украинцев этим летом, еще не определены. Об этом пишет Sky News.

Найтон сказал, что новая программа не окажет немедленного влияния на поток британских новобранцев из-за количества слушателей RAF, уже находящихся в системе.

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Как отмечает издание, военная летная подготовка в Великобритании уже сталкивается с проблемами, то есть студенты вынуждены ждать месяцами, иногда годами, чтобы пройти через различные этапы обучения, от базовых полетов до тренировки на конкретном самолете, например реактивном.

По просьбе Специального комитета по вопросам обороны предоставить гарантии того, что украинская схема обучения не будет иметь влияния на подготовку британских пилотов ВВС, Найтон сказал: "Мы еще не совсем определили план с украинцами, как именно это будет выглядеть".

"Пока мы не определим это, мы не сможем полностью понять, какое влияние это окажет на нашу систему обучения полетам, поскольку, очевидно, для этого потребуются мощности", - добавил он.

Найтон отметил, что нужно будет оценить потенциальное влияние, которое будет иметь программа обучения украинских пилотов и напомнил слова министра обороны Бена Уоллеса, который отмечал, что "нашим приоритетом является поддержка украинских братьев и сестер".

"У нас есть несколько человек, которые уже прошли квалификацию по системе начальной летной подготовки и находятся в этой системе, поэтому, конечно, в краткосрочной перспективе я не ожидаю, что это окажет влияние", - сказал Найтон.

Самолетная коалиция для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, Украина просит Великобританию и других партнеров предоставить военные самолеты. Только Британия заявила, что пока не будет делать этого, а взамен обещает обучение. В частности, 15 мая стало известно, что этим летом в Великобритании начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. В Лондоне подчеркнули, что обучение пилотов ВСУ "идет бок о бок с усилиями Британии по работе с другими странами по предоставлению самолетов F-16".

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что к созданию международной коалиции истребителей для Украины уже присоединились три государства: Британия, Франция и Нидерланды. По словам главы британского правительства Риши Сунака, Лондон готов стать ключевым участником этой коалиции.

По данным NYT, США не предоставляют разрешение странам Европы для проведения обучения украинских пилотов на истребителях F-16. А без четкого американского одобрения подготовка ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками даже не касаясь самих F-16.

Впрочем, как отмечает Politico, после объявления Британией об обучении украинских летчиков на администрацию президента США Джо Байдена усилилось давление относительно передачи F-16 Украине.

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