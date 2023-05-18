Без четкого американского одобрения подготовка украинских пилотов ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками даже не прикасаясь к F-16.

США запрещают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в европейских государствах, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинского и американского чиновников. Издание отмечает, что нежелание США разрешить учения серьезно ограничит предложенную новую европейскую коалицию, чтобы помочь Украине получить F-16 и совершать полеты.

Без четкого американского одобрения подготовка украинских пилотов ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками даже не прикасаясь к F-16.

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Отмечается, что администрация Байдена, которая должна одобрить любые передачи самолетов американского производства, до сих пор убеждена, что Украине не нужны дорогие самолеты, которые являются основным элементом многих современных военных арсеналов.

По словам высокопоставленного чиновника США, администрация Байдена все еще не желает присылать Украине собственные F-16, отчасти из-за их высокой стоимости, которая может потратить большую долю бюджета для поддержки Украины. Однако, по словам чиновника, администрация Байдена больше ориентирована на ускорение поставок другого американского оружия в Украину для контрнаступления против России. Чиновник добавляет, что самолеты в любом случае не достигнут поля боя в ближайшие месяцы.

В то же время американский чиновник не исключил возможность того, что администрация Байдена выдаст лицензии на реэкспорт европейским военным, что позволит им передать свои F-16 в Украину.

По словам украинского чиновника, Нидерланды являются одной из четырех европейских стран, которые непублично сообщали о готовности отправить F-16 в Украину. Норвегия, которая в прошлом году сняла с эксплуатации свое неопределенное количество F-16, перейдя на более совершенный F-35, также готова внести свой вклад, добавил чиновник.

Отмечается, что благодаря своему мощному радару, который способен обнаруживать цели на расстоянии сотен километров, и современным ракетам, F-16 содержит секретные и другие строго ограниченные системы, из-за чего Соединенные Штаты не хотят, чтобы они дублировались или попадали в руки врагов.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина уже давно призывает страны Запада предоставить истребители F-16, которые нужны для защиты от российских атак. Впрочем, в США сейчас убеждены, что такой вид вооружения нашему государству якобы не нужен.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что над созданием международной коалиции истребителей для Украины согласились работать три страны: Британия, Франция и Нидерланды. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов стать ключевым участником этой коалиции стран. А еще в начале мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что его правительство рассматривает возможность передачи Украине вместе со своими европейскими партнерами истребителей F-16.

Между тем, по данным издания Politico, администрация президента США Джо Байдена столкнулась с новым давлением, направленным на передачу F-16 Украине. Он усилился после того, как Великобритания объявила, что будет обучать украинских летчиков, а Киев увеличил свои запросы на военные самолеты.

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