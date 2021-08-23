Великобритания будет требовать введения новых санкций против "Талибана" во время встречи G7, которая пройдет 24 августа.
Об этом сообщает Reuters.
Британцы считают, что G7 должна рассмотреть возможность введения экономических санкций и остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков. Об этом рассказал один из британских чиновников на условиях анонимности.
Однако по словам одного из западных дипломатов, санкции против талибов вряд ли будут приняты незамедлительно.
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Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.