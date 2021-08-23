Британцы считают, что G7 должна остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков.

Великобритания будет требовать введения новых санкций против "Талибана" во время встречи G7, которая пройдет 24 августа.

Об этом сообщает Reuters.

Британцы считают, что G7 должна рассмотреть возможность введения экономических санкций и остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков. Об этом рассказал один из британских чиновников на условиях анонимности.

Однако по словам одного из западных дипломатов, санкции против талибов вряд ли будут приняты незамедлительно.

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Автор: Денис Прядко