НАТО предостерегло движение "Талибан" от попыток помешать эвакуации людей из Афганистана.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-участниц НАТО, передает DW.
"Мы ожидаем, что талибы обеспечат всем иностранцам, а также гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, безопасный выезд", - сказал Столтенберг.
Он отметил усилия Турции, США и Великобритании по обеспечению работы аэропорта Кабула и добавил, что безопасность в аэропорту имеет решающее значение.
"Однако самой большой сложностью является обеспечение того, чтобы люди могли добраться до аэропорта и попасть внутрь", - сказал генсек НАТО.
Помимо этого, в интервью DW Столтенберг подчеркнул, что эвакуация из Афганистана военных и гражданских лиц остается высшим приоритетом для Альянса.
По его словам, НАТО в долгосрочной перспективе должно извлечь уроки из сложившейся в этой стране ситуации.
Столтенберг признал, что обстановка за пределами аэропорта Кабула является "хаотичной, сложной и непредсказуемой". При этом, Альянсу удалось эвакуировать несколько тысяч людей.
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"Проблема заключается не в отсутствии самолетов. Многие союзники выразили готовность принять у себя афганцев. Проблема состоит в том, чтобы доставить их туда", - пояснил Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что у союзников по Альянсу есть "определенные рычаги воздействия" на "Талибан". НАТО будет "использовать политические инструменты, дипломатические инструменты, потенциальные санкции" чтобы убедиться, что талибы выполняют свои обязательства", и дают возможность людям покинуть страну.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.