Йенс Столтенберг подчеркнул, что эвакуация из Афганистана военных и гражданских лиц остается высшим приоритетом для Альянса.

НАТО предостерегло движение "Талибан" от попыток помешать эвакуации людей из Афганистана.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-участниц НАТО, передает DW.

"Мы ожидаем, что талибы обеспечат всем иностранцам, а также гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, безопасный выезд", - сказал Столтенберг.

Он отметил усилия Турции, США и Великобритании по обеспечению работы аэропорта Кабула и добавил, что безопасность в аэропорту имеет решающее значение.

"Однако самой большой сложностью является обеспечение того, чтобы люди могли добраться до аэропорта и попасть внутрь", - сказал генсек НАТО.

Помимо этого, в интервью DW Столтенберг подчеркнул, что эвакуация из Афганистана военных и гражданских лиц остается высшим приоритетом для Альянса.

По его словам, НАТО в долгосрочной перспективе должно извлечь уроки из сложившейся в этой стране ситуации.

Столтенберг признал, что обстановка за пределами аэропорта Кабула является "хаотичной, сложной и непредсказуемой". При этом, Альянсу удалось эвакуировать несколько тысяч людей.

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"Проблема заключается не в отсутствии самолетов. Многие союзники выразили готовность принять у себя афганцев. Проблема состоит в том, чтобы доставить их туда", - пояснил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что у союзников по Альянсу есть "определенные рычаги воздействия" на "Талибан". НАТО будет "использовать политические инструменты, дипломатические инструменты, потенциальные санкции" чтобы убедиться, что талибы выполняют свои обязательства", и дают возможность людям покинуть страну.

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Автор: Александр Топчий