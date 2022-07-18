Политик принял участие в учениях по дозаправке в полете.

Премьер-министр Борис Джонсон, который уходит в отставку, полетал на истребителе Typhoon. Политик принял участие в учениях по дозаправке в полете.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что учения прошли на прошлой неделе. На обнародованном ролике видно, как рядом с истребителем, в котором находится Джонсон, в воздухе заправляется самолет.

Политик планировал выступить на авиашоу в Фарнборо с речью.

"Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому, но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь", - опубликовали СМИ часть речи Джонсона.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

Министра обороны Бена Уоллеса считали главным претендентом на роль следующего премьер-министра. Согласно последнему опросу британской компании YouGov, он опережал даже министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

9 июля он объявил, что не будет участвовать в борьбе за должность главы Консервативной партии и правительства страны.

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