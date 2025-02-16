Возвращение Российской Федерации в международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира G7 пока кажется немыслимым.

Как передает французский телеканал TF1, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя последние заявления по поводу реинтеграции страны-агрессора:

"Что такое G7? Это группа наиболее развитых демократий. Мало того, что Россия ведет себя все меньше и меньше как демократия, она еще и нападает на других членов G7, начиная с Франции, несдержанным и бесстыдным образом".

Возвращение России в Большую семерку

Как известно, в G7 входят Соединенные Штаты Америки, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. В 1997 году Россию официально приняли в группу, она получила название G8.

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Российскую Федерацию исключили из группы после аннексии Крыма, однако недавно новый американский президент Дональд Трамп назвал это ошибкой и выразил желание вернуть ее.

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