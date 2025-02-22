Украина остается приоритетом для G7, утверждает Наталка Цмоць.

Канада выступает против возвращения России в "Большую семерку" (G7). Об этом заявила посол этой страны в Украине Наталья Цмоць.

"Я думаю, мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из этой группы. Это было в 2014 году после аннексии Крыма, и я вижу, что условия не изменились. Канада не готова к изменению членства в G7 и будет настаивать на своем", - отметила она.

Посол напомнила, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с украинским коллегой Андреем Сибигой:

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"Это много говорит о том, что Украина все еще является в большой степени в центре приоритетов G7".

По ее словам, для "Большой семерки" важно работать вместе над усилением поддержки Украины и "продолжать давить на Россию", что предполагает, в частности, усиление санкций и перекрытие путей для их обхода.

"Мы четко указали, что это два способа, как "Группа семи" будет работать над решением ситуации. Но очень важно, что она продолжает мощно поддерживать Украину, и в плане двусторонних отношений для нас ничего не изменилось", - добавила Цмоць.

Заявление Трампа о G7

Президент США Дональд Трамп сказал, что "с удовольствием" принял бы Россию обратно в G7. Он добавил, что решение исключить Россию из G7 было ошибкой.

"Это не вопрос симпатии или антипатии к России. Когда-то это была G8, и я спросил: "Что вы делаете? Вы постоянно говорите о России, то почему ее нет за столом? Я уверен, что Россия хотела бы вернуться. Обама и несколько других людей совершили ошибку, исключив ее. Вполне возможно, что если бы G8 осталась, кризиса в Украине бы не было. И если бы я был президентом, Россия никогда бы не напала на Украину", - заявил Трамп.

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