В РФ резко заинтересовались мужчиной, который в знак протеста против войны сжег свой российский паспорт.

Власти Болгарии отказались выдавать России ее гражданина, который сжег свой паспорт в знак протеста против войны в Украине.

Речь идет о гражданине РФ Алексее Алчине, которого на родине после его поступка заподозрили в неуплате налогов, пишет "Свободна Европа".

По данным издания, апелляционный суд болгарского города Варна отказал в экстрадиции мужчины из-за возможного преследования его за политические взгляды. Поскольку запрос от России поступил после того, как Алчин выступил против вторжения РФ в Украину и сжег свой паспорт через несколько дней после полномасштабного нападения РФ.

Защита Алчина заявила, что требование РФ является политически мотивированным, поэтому апелляционный суд отменил предыдущее решение, которым россиянина должны были передать в РФ, и освободил из-под стражи.

Судьи посчитали, что существует риск ухудшения положения россиянина из-за его политических убеждений, а также нарушения его прав в случае передачи российским властям.

"Сегодня Варненский апелляционный суд показал миру, что Болгария придерживается европейских принципов прав человека, свободы и права на жизнь", - прокомментировал решение суда Алчин.

Также он поздравил украинский народ и пожелал Украине победы в войне.

Как сообщал УНИАН, 18 августа депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев обратился в Европейскую комиссию с просьбой дать четкую рекомендацию государствам-членам ЕС прекратить все процедуры экстрадиции российских граждан из ЕС в Россию.

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