Депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев обратился к Европейской комиссии с просьбой дать четкую рекомендацию государствам-членам ЕС прекратить все процедуры экстрадиции российских граждан из ЕС к России.
Об этом пишет Euractiv.
Это необходимо для предотвращения экстрадиции в РФ россиянина Алексея Алчина, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине. Он, вероятно, будет экстрадирован в страну происхождения по решению болгарского суда.
"Все гарантии, предоставленные Российской Федерацией в вопросах прав человека, является не более чем пустыми декларациями, а любому гражданину России, который участвует в открытой антивоєнній и оппозиционной деятельности, угрожают не только пытки, унижение и бесчеловечное обращение, но и даже грозит действенный, если не официально вынесенный, смертный приговор", — пояснил свою позицию Канев в письме президенты Европарламента Роберти Метсоли.
Он добавил, что нужно остановить все процедуры экстрадиции россиян в РФ, а особенно - когда они выступают против путинского режима. Сейчас инициатива находится на этапе сбора подписей среди депутатов Европарламента.
Россия требовала экстрадиции Алчина из-за дела о налоговом мошенничестве. Мужчина и его жена убеждены, что российский запрос политически мотивирован.
Как ранее сообщал УНИАН, в ЕС обсудят отмена туристических виз для граждан России в конце месяца.