По словам политолога, информацию об ослаблении власти Путина подтвердили его "инсайдеры".

В России сейчас наблюдается тенденция ослабления реальной власти президента РФ Владимира Путина, что может быть связано с ухудшением состояния его здоровья.

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Такое мнение высказал в интервью "Обозревателю" российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский, комментируя слухи о том, что у 68-летнего Путина якобы обнаружили болезнь Паркинсона. По его словам, информацию об ослаблении власти Путина подтвердили его "инсайдеры".

"Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере и есть очевидные странности в его поведении. Последнее время мне удалось переговорить со многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина", - рассказал он.

По словам Пионтковского, это связано не с людьми из окружения главы РФ, а "чисто физически".

"Человеку со слабым здоровьем и психологическим состоянием, находящемуся в бункере, очень трудно эффективно управлять такой великой державой и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна", – добавил политолог.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

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Автор: Андрей Василюк