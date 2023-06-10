Если этот визит состоится, то станет первым за последние 5 лет визитом госсекретаря США в Китай.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поедет в КНР для встречи с руководством страны с целью устранения недоразумений в отношениях двух государств.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, госсекретарь должен прибыть в Пекин 18 июня. Издание напомнило, что полгода назад Блинкен отменил визит в Пекин из-за ухудшения отношений, визванного китайским аэростатом-шпионом.

А уже в прошлом месяце власти США искали возможность устроить новый визит Блинкена в Пекин.

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Ухудшение отношений США и Китая

Отношения двух стран ухудшились из-за множества вопросов, среди которых китайская военная активность в Южно-Китайском море и около Тайваня, до ситуации с правами человека в Китае.

А 4 июня стало известно, что китайский министр обороны Ли Шанфу избежал переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином на саммите в Сингапуре, но во время выступления заявил, что Китай нацелен на разговор с США. Он добавил, что конфликт между двумя странами стал бы катастрофой для мира.

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