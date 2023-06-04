Китайский министр в Сингапуре сказал, что "мир велик для Китая и США, чтобы развиваться вместе".

Министр обороны Китая Ли Шанфу избежал переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином на саммите по безопасности в Сингапуре, но во время выступления сказал, что его страна нацелена на диалог с США.

В своем выступлении китайский министр сказал, что серьезный конфликт или противостояние между двумя странами стало бы "невыносимой катастрофой" для всего мира, передает "Голос Америки".

Министр обороны Китая в Сингапуре сказал, что "мир достаточно велик для Китая и США, чтобы развиваться вместе", но обвинил США в попытках усложнить ситуацию в Тихоокеанском регионе.

Видео дня

В свою очередь, Остин в речи на саммите упрекнул Китай в отказе вести военные переговоры и поэтому "супердержавы зашли в тупик из-за своих разногласий".

Остин и Шанфу пожали друг другу руки в кулуарах саммита, но между ними не было "обмена по существу", уточнили в Пентагоне.

Как уточнило издание, Китай отклонил приглашение американской стороны провести встречу между министрами обороныдвух стран на полях этого саммита.

США и Китай

США, так же как и Китай, считают друг друга недружественными странами. При этом стороны пытаются вести дипломатический диалог, чтобы снять напряжение.

Вас также могут заинтересовать новости: