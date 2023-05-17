Там возмутились тем, что российская сторона постоянно усложняет действие договоренности.

В США приветствовали объявление о продлении действия зерновой инициативы, которая позволяет экспортировать украинское зерно через порты Черного моря.

"Мы приветствуем объявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продолжении действия зерновой сделки", - заявил спикер Госдепа США Ведант Пател, добавив что соглашение способствует снижению мировых цен на продовольствие и зерно.

"Однако, как ранее говорил секретарь Блинкен, не должно быть нужды каждые несколько недель напоминать Москве выполнять обещания, и прекратить применять голод в качестве оружия в войне против Украины, а также не препятствовать инспекциям зерна, которое идет к уязвимым слоям населения, которым оно нужно", - заявил Пател.

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Он добавил, что Россия должна остановить войну против Украины, что "позволило бы фермерам вернуться на поля, вернуть торговлю агропродукцией и улучшить продовольственную безопасность".

Продление действия зернового соглашения

В последние дни нависла угроза над продолжением зерновой договоренности. Но сегодня первым о достижении договоренности о продолжении действия соглашения сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он вместе с ООН принимал активное участие в достижении и продолжении действия этого соглашения.

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