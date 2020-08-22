На провластном митинге в Гродно заметили команду пропагандистов Путина, там ждут Лукашенко (фото)

Лукашенко вчера подтвердил, что взял в свою администрацию группу "профессиональных журналистов" из России.

В Гродно на митинге в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко заметили съемочную группу кремлевских пропагандистов Russia Today.

Снимок брендированного микроавтобуса в Telegram выложил оппозиционный телеканал Белсат.

Читайте такжеЛукашенко поручил защищать "западную жемчужину с центром в Гродно" от войск НАТО

По информации белорусской службы Радио Свобода сейчас в центре города проходит митинг за Лукашенко «Любимую не отдадим». Центр перекрыт специальными турникетами, ждут кортеж Лукашенко.

Участники провластной акции, как и на митингах ранее, держат красно-зеленые флаги Республики, профсоюзов и пр. Организаторы смонтировали сцену, колоннами митингующих руководят специальные люди.

Сам Лукашенко накануне своего приезда сменил губернатора области. СМИ также сообщают о переведении КГБ в усиленный режим.

Кроме того, городская власть Гродно сегодня вернула ограничения на собрания, пишет Наша Ніва.

В Гродно, как и в других городах Беларуси, с 9 августа продолжаются протесты. 18 августа жителям города даже удалось найти общий язык с местными чиновниками, которые пошли навстречу протестующим.

В тот же день Лукашенко заявил о поднятии польских флагов в Гродно, вероятно, перепутав их с белорусскими национальными из-за похожих цветов.

Сейчас бастует крупнейшее предприятие в городе. Работники хотели остановить процесс производства до того времени, как Лукашенко согласится уйти в отставку.

Протесты в Минске: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа в ЕС заявили, что не признают президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией. В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская