Меркель обсудила с Путиным протесты в Беларуси

Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от насилия против мирных протестующих.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным протесты в Беларуси и насилие со стороны силовиков в отношении демонстрантов.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

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«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от насилия против мирных протестующих, немедленно освободить политических заключенных и вступить в межнациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», - информируют в пресс -службе.

Другие детали телефонного разговора не сообщаются.

Ранее телефонный разговор с Путиным несколько раз был у Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах в Беларуси Запад не признает. Тогда оба собеседника согласились действовать совместно в случае обострения ситуации и усиления протестного движения внутри Беларуси.

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Россия стала одной из первых стран мира, поздравившей Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала. Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата.

Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Перевод: Яна Ставская