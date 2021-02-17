Генеральный секретарь предложит лидерам стран-членов НАТО согласовать обновление стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что надо обновить стратегическую концепцию НАТО в связи с агрессией Российской Федерации против Украины и подъемом Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время онлайн пресс-конференции в рамках проведения двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО.

В частности, он заявил, что пришло время обновить стратегическую концепцию НАТО для того, чтобы отвечать на текущие вызовы и те проблемы, которые начинают появляться, а также чтобы вновь подтвердить приверженность евроатлантическим ценностям и укрепить связь между Европой и Северной Америкой.

"Я предложу главам государств и правительств, когда они встретятся позже в этом году, что они должны договориться об обновлении стратегической концепции НАТО", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что стратегическая концепция альянса была согласована еще в 2010 году. "Но с тех пор ситуация в области безопасности, с которой мы сталкиваемся, фундаментально изменилась. Например, в нынешней стратегической концепции мы не рассматриваем изменения баланса сил и последствия для безопасности в связи с подъемом Китая. Мы почти не упоминаем климатические изменения. Я считаю, что климатические изменения - это серьезный увеличитель кризисов, и они действительно влияют на нашу безопасность", - заявил Столтенберг.

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"И также в 2010 году мы работали над тем, что мы тогда называли стратегическим партнерством с Россией. С тех пор мы видели, что Россия ответственна за агрессивные действия против соседей - незаконная аннексия Крыма, и дела фундаментально изменились. Поэтому мы должны обновить нашу стратегическую концепцию", - подчеркнул Столтенберг.

Он выразил надежду, что лидеры стран-членов НАТО согласятся начать процесс обновления этой стратегической концепции.

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Автор: Виталий Саенко