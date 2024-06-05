В частности, 32% вернутся только после завершения войны.

Около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же - не планируют. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Сначала социологи спросили у респондентов, есть ли у них близкие родственники (муж, жена, родители или дети), которые сейчас находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, 38% из числа опрошенных ответили, что имеют родственников за рубежом. В то же время, у этих участников исследования спросили, планируют ли их родственники вернуться в Украину.

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В этой связи, 32% ответили, что вернутся только тогда, когда закончится война, а 31% - не планируют возвращаться. К тому же, 19% еще не решили, 9% ответили, что у разных родственников разные планы, 5% - в ближайшее время. Затруднились ответить 3% опрошенных.

Также респонденты могли выбрать два варианта ответов из перечня мер, за исключением улучшения безопасности, которые могут быть наиболее эффективными, чтобы помочь людям вернуться домой.

Так, 40% назвали повышение заработной платы, 30% - восстановление частной собственности, уничтоженной в результате войны, 19% - эффективные антикоррупционные меры, 15% - бесплатные программы переподготовки для будущего трудоустройства в городе, по 14% - вступление в Европейский Союз и НАТО.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где ситуация с безопасностью позволяла провести исследование) с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Выборка состояла из 16,800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Полученные данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту с использованием национальных статистических данных (по состоянию на 1 января 2022 года). Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 49%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Украинские беженцы за рубежом

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в украинский бюджет. Это, по словам президента, помогло бы украинской экономике.

В начале мая немецкое издание Bild сообщило, что большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. На тот момент в ФРГ было зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом из них только 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 000 частично заняты. Многие украинцы отмечали, что выплаты, которые они получают от социальной службы, "очень хорошие" и их хватает на жизнь.

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