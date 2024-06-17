Часто выгоднее получать пособие с освобождением от налогов, чем ходить на постоянную работу.

Депутат Бундестага Биджан Джир-Сарай считает, что нужно отменить украинским беженцам выплату в Германии социальной помощи (Bürgergeld), которая с 1 января на одного безработного составляет 563 евро в месяц. Об этом генсек либеральной партии СвДП, входящей в правящую коалицию, заявил в интервью BILD.

Отмечается, что в ФРГ многие недовольны, поскольку часто выгоднее получать пособие с освобождением от налогов и подрабатывать в теневой занятости, чем ходить на постоянную работу и платить налоги. С июня 2022 года Bürgergeld в Германии получают и те, кто сбежал из Украины. Сейчас в ФРГ их около 1,25 млн. В то же время те, кто приехал из других стран, могут рассчитывать только на 460 евро помощи для беженцев.

"Опять беженцы, которые прибывают от войны в Украине, в будущем должны получать не Bürgergeld, а [выплаты] по закону о льготах для лиц, ищущих убежища. У нас повсюду нехватка рабочих рук. Например, в сферах общественного питания, строительства, ухода за людьми. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу", – подчеркнул политик.

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Ранее с таким призывом выступил глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген, член консервативной партии ХДС. Он назвал Bürgergeld для украинцев "фундаментальной ошибкой" и "тормозом для выхода на работу". С ним соглашается коллега из Баварии Йоахим Херрманн. Он заявил BILD, что сейчас у украинцев "устанавливаются совершенно неправильные стимулы".

Украинцы за рубежом

Совет Европейского Союза одобрил продление временной защиты для украинских беженцев, говорится в заявлении на сайте Совета Европейского Союза.

В то же время Польша уменьшает поддержку беженцев. Польша уменьшает поддержку беженцев. Речь идет о том, что каждый человек, приехавший в Польшу после полномасштабного вторжения, по программе PESEL получил документ для того, чтобы остаться в Польше.

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