В США действует две программы, по которым украинские беженцы могут законно пребывать в стране.

В США приостановлен прием заявок на программу Uniting for Ukraine (U4U), по которой украинские беженцы могли получить разрешение на пребывание в стране. В то же время программа Temporary Protected Status (TPS) продлена до 2026 года, сообщила посол Украины в США Оксана Макарова в интервью Суспільному.

По ее словам, программа U4U продолжает действовать для тех 230 тысяч украинцев, которые ею успели воспользоваться, то есть они находятся в США законно.

"После указа о защите границ, который не касается только украинцев, и пересмотра всех программ будет принято решение по U4U", - отметила Маркарова.

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В то же время, сказала она, прием заявок на программу TPS продлен до 2026 года.

Украинские беженцы: последние новости

Как сообщала ранее УНИАН, США официально объявили о приостановлении действия программы для украинских беженцев, бегущих от войны, - United for Ukraine (U4U). Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США. Эта программа давала право украинцам на определенное время въезжать в США, если у них были финансовые спонсоры, и пользовалась большим спросом.

88 процентов поляков считают, что украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят налоги, нужно лишить социальной помощи на детей по программе "800+". Об этом свидетельствует опрос центра IBRiS. Такая высокая поддержка этой идеи означает, что она не зависит от политических предпочтений, сообщали СМИ.

В трех странах ЕС - Чехии, Польше и Германии - хотят создать центры возвращения украинских беженцев, которые должны облегчить украинцам процесс возвращения на родину.

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