Украина обсуждает создание таких центров в Чехии, Польше и Германии.

В Чехии, Польше и Германии хотят создать центры возвращения украинских беженцев, которые должны облегчить украинцам процесс возвращения на родину, пишет iDNES.

В частности, создание такого центра в Чехии будет обсуждать вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов во время своего визита в страну на следующей неделе, пишет издание.

"Создание центров возвращения украинских беженцев на территории Чехии будет, среди прочего, предметом встречи вице-премьер-министра Украины, ответственного за связи с украинскими гражданами за рубежом, Алексея Чернышева, который прибудет в Чехию 28 января 2025 года", - цитирует издание Хану Малу из Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел.

Видео дня

Отмечается, что проекты таких центров Украина обсуждала уже с Германией и Польшей.

В публикации говорится, что новые институты должны помогать украинцам в возвращении и одновременно служить культурными и общественными центрами

Издание привело данные Министерства внутренних дел о том, что сейчас в Чехии находится около 390 тыс. выходцев из Украины. Министр внутренних дел Вит Ракушан в середине декабря, что примерно 60 процентов беженцев планируют остаться в Чехии даже после окончания войны.

Украинские беженцы за границей: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, правительство Украины хочет поощрить беженцев, которые живут в Германии, возвращаться на родину. Таким образом в Берлине и других городах планируют создать так называемые "хабы единства", которые будут помогать беженцам искать работу и жилье, а также возможности получить образование.

Белый дом остановил действие программы для беженцев из Украины. Министерство внутренней безопасности США приостановило программы, которые позволяли иммигрантам временно остановиться в стране, в том числе ключевую программу, которая предоставляла возможность въезда для украинцев.

В Польше хотят отобрать выплаты у беженцев, которые не работают. Такое предложение озвучил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты от правящей "Гражданской коалиции".

Вас также могут заинтересовать новости: