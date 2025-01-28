Екатерина Гирнык

Программа U4U давала право украинцам на определенное время въезжать в США, если у них были финансовые спонсоры.

США официально объявили о приостановлении действия программы для украинских беженцев, бегущих в США от войны - United for Ukraine (U4U). Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS). Эта программа давала право украинцам на определенное время въезжать в США, если у них были финансовые спонсоры, и пользовалась большим спросом.

"В связи с исполнительным приказом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", USCIS приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса стать спонсором и декларации о финансовой поддержке", - говорится в предупреждении.

В ведомстве отмечают, что прием заявок приостановлен, до тех пор, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже поданы.

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Ранее издание The New York Times сообщало о том, что Министерство внутренней безопасности США приостановило программы, которые позволяли иммигрантам временно остановиться в стране, в частности ключевую программу, которая предоставляла возможность въезда для украинцев - U4U.

20 января Дональд Трамп подписал указ "Защита наших границ", в котором поручил откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США и остановить программы по предоставлению убежища, которые противоречат политике США.

Украинские беженцы - новости

В Чехии, Польше и Германии хотят создать центры возвращения украинских беженцев, которые должны облегчить украинцам процесс возвращения на родину.

Кроме того, польское правительство планирует лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги.

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