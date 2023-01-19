В рамках программы простые американцы могут добровольно помогать беженцам во всем: от финансов до поиска жилья.

Простые американцы вскоре смогут напрямую спонсировать беженцев, въезжающих в США, в рамках новой политики, которую объявил Государственный департамент.

Как сообщает издание Politico, в рамках новой программы под названием "Корпус приветствия" частные лица могут добровольно помогать беженцам во всем: от финансов до поиска жилья.

"Корпус приветствия будет опираться на щедрость духа американцев, создав долгосрочную программу для американцев в общинах по всей стране, чтобы в частном порядке спонсировать беженцев со всего мира", - говорится в заявлении Государственного департамента.

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Государственный департамент заявил, что программа будет развернута в два этапа, с целью обеспечить помощь 10 тысяч граждан США 5 тысячам беженцев в течение первого года. На первом этапе волонтеры будут работать с беженцами, уже утвержденными в рамках Программы приема беженцев в США. На втором этапе, который, по данным Государственного департамента, начнется в середине 2023 года, спонсоры смогут находить беженцев и направлять их в программу приема.

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