Схему организовало высшее командование, а инспекторов, отказывающихся принимать в ней участие, отправляют на войну.

Инспектор Государственной пограничной службы Сергей Колесников заявил, что отдельные таможенники и пограничники на Закарпатье организовали схему незаконной переправки военнообязанных украинцев за границу.

Об этом пограничник рассказал в видеообращении.

Пограничник заявил, что в преступной схеме принимает участие начальник отдела пограничной службы Лужанка Закарпатской области Александр Бортник. Именно он, по словам Колесникова, является ее организатором.

По его словам, участниками схемы являются также другие офицеры ВВС.

Передаем прямую речь пограничника Сергея Колесникова:

"Эта схема проходит по поддельным справкам военкомата городов Берегово, Хуст и Тячев. Возможно какие-то другие схемы... Ко мне также подходили. Когда я узнал, услышал, кто за этим стоит, кто подходит ко мне, я прозрел. Это молодые офицеры разведки, которые, условно, раздавали эти справки гражданам Украины, когда у нас происходил дурдом на ОПС "Лужанка". Имею в виду очереди. Когда я им отказал, они меня тихонько отправили на детектор лжи, или как его так называют, который я успешно прошел. Как мне сообщили, я "некорректно себя вел" на нем. Но это нюансы. После этого они тихонько склепали телеграмму и отправляют меня на войну. Идя на войну, я признаю свою вину в том, что я участвовал в этих преступлениях. Многие вещи я мог бы рассказать насчет нашей зеленой границы: как там бегают наши люди табунами, как руководство отпускает граждан и заставляет заметать за ними следы. Венгры их ловят, потому что это беженцы. Сейчас меня всеми силами пакуют на войну, угрожая в кадрах, чтобы все это сошло им с рук. Я так просто это не оставлю".

Пограничник заметил, что может рассказать еще много информации. Он призвал "нормальных коллег" держаться, поддержать и присоединиться к нему.

"Враг не на востоке, а у нас в пункте пропуска. О них вы еще услышите. Ну, а вы, товарищи (обращается к организаторам схемы - УНИАН), пойдете туда, куда пошел русский военный корабль", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о возвращение в Украину мужчин, находящихся за границей, во время военного положения. За игнорирование этой нормы предлагается ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.

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