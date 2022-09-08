Советник руководителя ОП считает странными предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не имеют доверия и авторитета, чтобы быть посредниками в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией стоит рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют. Чтобы что?" - подчеркнул Подоляк. Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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