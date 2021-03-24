Предварительная стоимость картины составляла 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов.

Работу известного уличного художника Бэнкси продали на аукционе за рекордную сумму.

Читайте такжеВ США продадут на аукционе картину знаменитого робота Софии (видео)Об этом пишет Медуза.

Работа появилась в английской больнице города Саутгемптон в мае 2020 года.

Предварительная стоимость картины составляла 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов.

На аукционе Christieʼs её продали за 16,758 миллиона.

Стоимость «Game Changer» стала рекордной для произведений Бэнкси, пишет СNN.

Бэнкси планирует передать вырученные деньги Национальной службе здравоохранения Великобритании. Репродукцию картины оставят в больнице.

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Автор: Людмила Жерновская