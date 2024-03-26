Он раскритиковал слухи о такой просьбе в адрес Украины.

Бывший главный военный США, который в прошлом возглавлял американскую армию, Бен Ходжес вступился за право Украины атаковать российской нефтеперерабатывающие заводы.

В интервью ВВС он прокомментировал данные западных СМИ о том, что Белый дом резко критикует Киев за подобную дерзость. Военный считает, что это ужасная рекомендация, которую стоит игнорировать.

"Надеюсь, что это неправда. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, - это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. [НПЗ] являются законными целями", - акцентировал он.

Он напомнил, что подобные заявления звучат после того, как Россия прибегла к сокрушительным атакам по украинским объектам. А в этом случае мы говорим о гражданских целях. Если Белый дом действительно так считает, можно с грустью резюмировать: там до сих пор не понимают цель войны, не понимают приоритетов, считает генерал.

"Почему мы не говорим, что хотим победы Украины, не сосредотачиваемся на этом? Нам крайне нужны стратегическая четкость и приоритеты", - пояснил Ходжес.

Удары по российским нефтезаводам - что говорит Запад

Данные о том, что официальные лица США критикуют Украину из-за ударов по российским НПЗ публиковал на прошлой неделе Financial Times, ссылаясь на три источника. Они утверждали, что Вашингтон выразил свое недовольство Киеву и направил предупреждение СБУ и ГУР.

Через несколько дней (25 марта) в СБУ намекнули, что ее агенты действительно причастны к упомянутым событиям в РФ. На профессиональный праздник служба пообещала, что каждый следующий удар Украины будет сильнее.

В то же время издание Forbes резюмировало, что за год Украина дроновыми атаками смогла сократить мощности НПЗ РФ на 12%.

Вас также могут заинтересовать новости: