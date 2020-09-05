Силовики вчера устроили "спецоперацию" в Минском лингвистическом университете, буквально вытягивая студентов из заведения за руки и ноги.

В Минске проходит новая акция протеста на поддержку арестованных студентов прямо внутри Минского лингвистического университета 4 сентября.

Читайте такжеФранция хочет ускорить введение санкций против Беларуси - СМИ

Об этом сообщает ряд белорусских Telegram-каналов: NEXTA Live, Onliner и Наша Нива.

По информации СМИ, сейчас в центре белорусской столицы находится несколько сотен студентов, к ним присоединились и преподаватели университетов.

Люди объединяются в колонну, выкрикивая лозунги и держа бело-красно-белые флаги. Отдельные протестующие спели духовный гимн страны «Купалинка».

Известно как минимум о двух задержанных.

Новые протесты спровоцированы вчерашними задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим.

1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановськои, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская