Точное количество задержанных пока неизвестно / фото REUTERS

В Минске в День знаний студенты вышли на протесты с требованием освободить политзаключенных и провести честные выборы. Они организовались в колонны и начали перемещаться по центральным улицам Минска/

Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

Точное количество задержанных пока неизвестно. 


Перед этим студентам удалось прорвать цепь силовиков на проспекте Независимости.

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Автор: Денис Прядко