В Беларуси на акции солидарности вышли работники сахарных заводов
17:13, 18 августа 2020Мир
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В Жабинке к акции присоединились работники комбикормового завода.
С 17 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку / фото REUTERS
Во вторник, 18 августа, в Беларуси на акции солидарности вышли работники сахарных заводов.
Читайте такжеВ МВД Беларуси подтвердили гибель еще одного протестующегоОб этом сообщает портал TUT.by.
«На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов – в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Жабинке к акции присоединились работники Жабинковского комбикормового завода.
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