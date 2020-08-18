В Жабинке к акции присоединились работники комбикормового завода.

Во вторник, 18 августа, в Беларуси на акции солидарности вышли работники сахарных заводов.

Читайте такжеВ МВД Беларуси подтвердили гибель еще одного протестующегоОб этом сообщает портал TUT.by.

«На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов – в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Жабинке к акции присоединились работники Жабинковского комбикормового завода.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц