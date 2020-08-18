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В Беларуси на акции солидарности вышли работники сахарных заводов

17:13, 18 августа 2020
Мир
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С 17 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку  / фото REUTERS

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«На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов – в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Жабинке к акции присоединились работники Жабинковского комбикормового завода.

Протесты в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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