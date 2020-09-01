Министр иностранных дел России заявил, что Беларусь не нуждается в посреднических услугах других стран для преодоления политического кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Беларусь не нуждается в посреднических услугах других стран, в том числе и Украины, для преодоления политического кризиса.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе выступления в Московском государственном институте международных отношений МИД России.

«Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих западных государств - как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею ввиду США и Канаду - навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь. На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», - сказал Лавров.

По его словам, заявления западных лидеров по ситуации в Беларуси неэтичны.

«Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию», - сказал он.

«Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим, и мы на это обращаем внимание», - подчеркнул Лавров.

По его мнению, литовские политики касательно ситуации вокруг Беларуси перешли «все грани приличия».

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия. У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь», - добавил он.

При это Лавров напомнил, что президент Беларуси предложил провести конституционную реформу.

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», - сказал Лавров.

По его мнению, представители гражданского общества Беларуси должны быть привлечены к работе над конституционной реформой.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнание результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификации результатов голосования и применение насилия против протестующих.

Глава украинского МИДа Николай Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

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Автор: Роман Цимбалюк