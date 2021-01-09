Байден обрадовался, что Трамп пропустит инаугурацию / фото REUTERS

Новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что его утешила новость о том, что Дональд Трамп пропустит его инаугурацию.

Об этом пишет CNN.

"Это хорошая новость, что его не будет. Он превзошел мои худшие ожидания. Он опозорил свой пост и нашу страну. Он не заслуживает быть президентом", - заявил Байден.

Также Байден утверждает, что рад бы был видеть на церемонии вице-президента США Майка Пенса.

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Что этому предшествовало

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Автор: Олег Давыгора