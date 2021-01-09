Джо Байден утверждает, что рад бы был видеть на церемонии вице-президента США Майка Пенса.

Новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что его утешила новость о том, что Дональд Трамп пропустит его инаугурацию.

Об этом пишет CNN.

"Это хорошая новость, что его не будет. Он превзошел мои худшие ожидания. Он опозорил свой пост и нашу страну. Он не заслуживает быть президентом", - заявил Байден.

Также Байден утверждает, что рад бы был видеть на церемонии вице-президента США Майка Пенса.

Что этому предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать церемонию инаугурации демократа Джо Байдена. Трамп станет четвертым президентом, который пропустит мероприятие.

7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

Как известно, во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались к Капитолию. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через час после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

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Автор: Олег Давыгора