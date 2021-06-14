Как подчеркнул американский лидер, встреча с Путиным - "это не соревнование".

Президент США Джо Байден не намерен проводить общую пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров в Женеве.

Как сообщает Newsweek, Байден объяснил свое решение на пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Это не соревнование в том, кто может лучше выступать перед пресс-конференцией или ставить друг друга в неловкое положение», - заявил он.

Байден подчеркнул, что хочет четко обозначить условия улучшения отношений с Россией.

«Мы не ищем конфликта, мы ищем решения по тем действиям, которые, по нашему мнению, не совместимы с международными нормами», - продолжил американский лидер.

В пятницу в Белом доме заявили, что по итогам встречи с Путиным Байден даст отдельную пресс-конференцию. Лидеры стран не выйдут к СМИ вместе.

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Встреча Байдена и Путина

Как сообщал УНИАН, встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

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Автор: Дмитрий Захаров