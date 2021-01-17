Инаугурация Джо Байдена состоится в среду, 20 января.

Все 50 штатов США и округ Колумбия находятся в состоянии готовности к возможным протестам в преддверии инаугурации Джо Байдена в среду.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, войска Национальной гвардии США были в массовом порядке отправлены в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы предотвратить повторение беспорядков.

Ожидается, что большая часть Вашингтона будет заблокирована перед инаугурацией в среду, тысячи бойцов Нацгвардии будут патрулировать город.

А в штате Мичиган возвели почти двухметровый забор вокруг столицы - города Лансинга.

"Мы готовы к худшему, но по-прежнему надеемся, что те, кто решит провести демонстрацию в нашей столице, сделают это мирно", - заявил директор полиции штата Джо Гаспер. По его словам, в здании будет усилено полицейское патрулирование как минимум до середины февраля.

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Перевод: Екатерина Лиманская