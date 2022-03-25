Причиной такого решения стали экономические санкции против России за ее вторжение в Украину.

Японские и французские инвесторы приостановили финансирование проекта российской частной газовой компании "Новатэк" по строительству завода сжиженного природного газа на севере России общей стоимостью 23 млрд долл.

Об этом сообщает японское информагентство Nikkei.

"Япония и Франция прекратили делать новые инвестиции в крупный проект сжиженного природного газа в российской Арктике из-за экономических санкций против России за вторжение в Украину", - пишет Nikkei.

Как сообщается, введенные санкции заблокировали финансовым учреждениям возможность переводить средства, необходимые для финансирования проекта.

Агентство отмечает, что замораживание финансирования Arctic LNG 2 является первым известным подобным случаем для ресурсного проекта, в котором имеют долю японские компании.

Справка УНИАН. Проект Arctic LNG 2 стоимостью 21,3 млрд долл. предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

По состоянию на конец 2021 года общая готовность проекта оценивалась в 60%.

Российская газовая группа "Новатэк" владеет 60% акций Arctic LNG 2, китайские компании имеют еще 20%. Французская энергетическая группа Total Energies владеет 10% акций, а японская Mitsui&Co. и Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) вместе имеют тоже 10%.

Европейский Союз 15 марта запретил новые инвестиции в энергетический сектор России. Совместная компания Mitsui и JOGMEC расположена в Нидерландах и не может переводить средства из Нидерландов в Россию, но пока планирует сохранить свою долю в нем.

Французская Total 22 марта также объявила о заморозке инвестиций в Arctic LNG 2. Компания уже инвестировала в проект 2,5 млрд. дол.

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