На Балтике присутствует полноценный российский флот.

В последнее время в Балтийском море было несколько диверсий, к которым, вероятно, причастна РФ. Как отметил в эфире FREEДOM спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, "сюрпризов" от России можно ожидать, однако Балтийское море фактически можно считать внутренним морем НАТО.

"Мы знаем нашего соседа. Игра в сумасшедшего Ивана - национальное развлечение россиян. Пугать близких соседей - часть геополитической стратегии РФ. Для провокаций в Балтийском море сюрпризов от этих "прекрасных людей" можно в принципе ожидать в режиме 24/7. Что касается Балтийского моря - здесь окно возможностей для них уже достаточно сузилось. Со вступлением в Североатлантический альянс новых стран, фактически Балтийское море можно уже уверенно называть внутренним морем НАТО", - сказал Плетенчук.

По его словам, после того, как в НАТО вступила, в частности, Швеция, можно было наблюдать усиление воинственной риторики в пропагандистских шоу РФ, которые были рассчитаны для внутреннего потребления в самой Российской Федерации.

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"Возвращаясь к реальности - мы наблюдаем несколько кейсов, которые скорее всего между собой связаны и объединяются в одну систему. Это кейсы, связанные с повреждением систем коммуникаций, электроснабжения, проходящих по акватории Балтийского моря. Можно ли уже говорить о системности? Наверное, можно, потому что их уже было достаточно", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что соответствующая реакция цивилизованного мира есть. В частности, сейчас речь идет об усилении присутствия на Балтике морской составляющей НАТО - постоянной группировки кораблей.

В то же время представитель ВМС отметил, что в том регионе присутствует Балтийский флот РФ, в составе которого - корабли разного класса, в том числе - корабль 1-го ранга (флагман), носители ракет, сторожевые корабли. Кроме того, как добавил Плетенчук, Калининградская область РФ имеет выход на Балтийское море:

"Поэтому определенный маневр у них там, в принципе, присутствует".

Его также спросили, есть ли вероятность того, что россияне в Балтийском море попытаются блокировать передвижение торговых гражданских судов.

"Проведем аналогию. Есть Черное море, где три страны-члена Североатлантического Альянса. И практика показывает: для россиян территориальные воды этих стран остаются неприкосновенными. Более того, они даже прятали от нас там свои суда снабжения, которые участвовали в так называемом сирийском экспрессе", - отметил Плетенчук.

Он также напомнил, что значительная часть "зернового коридора", которым пользуются гражданские суда для захода в украинские порты, проходит через территориальные воды Болгарии и Румынии, а также - Турецкой Республики.

Ситуация в Балтийском море

Напомним, НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море. Для этого Альянс развернет флот военно-морских беспилотников, усилив ответ на попытки саботажа подводных кабелей, связанных с российским теневым флотом.

Как пишет Bloomberg, новая миссия по безопасности, которая получила название Baltic Sentry, также будет включать фрегаты ВМС и военные самолеты для усиления наблюдения.

Этот шаг в НАТО анонсировали после серии инцидентов, в которых нефтяные танкеры, связанные с так называемым российским теневым флотом, подозревались в повреждении ряда международных подводных инфраструктурных связей.

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