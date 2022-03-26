Финская компания Wartsila, ведущий производитель двигателей для судов, приостановила бизнес с Россией, а немецкая MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая торговое давление на Москву.
Об этом информирует Reuters.
Так, Wartsila приостановила все поставки и продажи продукции в Россию и Беларусь в рамках санкций Европейского Союза.
"В этой связи прекращено обучение по использованию наших двигателей и корабельных технологий для российских юридических лиц", - сообщают в компании.
Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение по использованию своего оборудования в России.
Представитель MAN Energy Solutions заявил, что компания полностью соблюдает санкционный режим. В отдельном заявлении компании говорится, что все существующие контракты и заказы, связанные с Россией, должны рассматриваться в каждом конкретном случае.
Источники в судоходных компаниях сообщили Reuters, что, учитывая сложности морской мировой торговли, пока неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от нескольких услуг.
MAN Energy Solutions – немецкая компания, производящая дизельные двигатели и турбомашины для судов и стационарного применения, в том числе силовые установки и турбокомпрессоры.
Wartsila – финская компания, производящая машины и другое оборудование для морского и энергетического рынков.
Как сообщал УНИАН, датская логистическая компания Maersk решила полностью уйти с рынка России и продать свои активы.
Ранее шведский профсоюз портовых работников решил инициировать блокаду связанных с Россией судов. Блокада распространится на суда, идущие в Россию и из России, на суда, которые перевозят российские товары, а также те, что принадлежат России.