Соответствующие решения были приняты в рамках санкционных ограничений ЕС, введенных против РФ.

Финская компания Wartsila, ведущий производитель двигателей для судов, приостановила бизнес с Россией, а немецкая MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая торговое давление на Москву.

Об этом информирует Reuters.

Так, Wartsila приостановила все поставки и продажи продукции в Россию и Беларусь в рамках санкций Европейского Союза.

"В этой связи прекращено обучение по использованию наших двигателей и корабельных технологий для российских юридических лиц", - сообщают в компании.

Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение по использованию своего оборудования в России.

Представитель MAN Energy Solutions заявил, что компания полностью соблюдает санкционный режим. В отдельном заявлении компании говорится, что все существующие контракты и заказы, связанные с Россией, должны рассматриваться в каждом конкретном случае.

Источники в судоходных компаниях сообщили Reuters, что, учитывая сложности морской мировой торговли, пока неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от нескольких услуг.

MAN Energy Solutions – немецкая компания, производящая дизельные двигатели и турбомашины для судов и стационарного применения, в том числе силовые установки и турбокомпрессоры.

Wartsila – финская компания, производящая машины и другое оборудование для морского и энергетического рынков.

Как сообщал УНИАН, датская логистическая компания Maersk решила полностью уйти с рынка России и продать свои активы.

Ранее шведский профсоюз портовых работников решил инициировать блокаду связанных с Россией судов. Блокада распространится на суда, идущие в Россию и из России, на суда, которые перевозят российские товары, а также те, что принадлежат России.

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