Власти отмечают, что это поможет убрать оружие с улиц города.

В городе Майами (штат Флорида, США) американцев призывают сдавать огнестрельное оружие. Его потом отправят в Украину.

Об этом сообщают городские власти и полиция города.

Так, в городе действует программа выкупа оружия, проводимая местными властями и городским полицейским управлением.

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Людей призывают сдавать огнестрельное оружие, дробовики и винтовки в обмен на подарочные карты на сумму 50-150 долларов.

"Все собранное оружие будет отправлено в Украину, а мы поможем убрать оружие с наших улиц", – заявили городские власти.

Владельцы самодельного огнестрельного оружия или реплик, а также пневматического и страйкбольного оружие могут передать его властям "для общественной безопасности". Но получить подарочную карту не выйдет.

Ранее сообщалось, что Ирпень и Майами стали городами-побратимами. Соответствующее решение в Майами приняли в конце июля.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщал, что Майами передаст украинскому городу то оружие, которое удастся выкупить.

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