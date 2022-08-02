Майами на этой неделе передаст украинскому Ирпеню 167 единиц огнестрельного оружия.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в своем Telegram-канале.
В июне полиция Майами начала акцию по выкупу оружия у горожан под названием "Guns 4 Ukraine". Желающим отдать ненужное оружие платили от 50 до 200 долларов за единицу.
Также полицейские добавили к выкупленным пистолетам и автоматам конфискованные.
"Сейчас юридическая процедура передачи оружия Ирпеню завершается. Получена соответствующая лицензия и необходимые разрешения. Фактически сегодня мы нарабатываем модель по которой, я искренне верю, в дальнейшем Ирпень и другие города Украины смогут получать оружие для своей обороны. В частности, сейчас продолжаются переговоры с городом Хьюстон", - отметил Маркушин.
Полученное оружие передадут ирпенским полицейским и бойцам территориальной обороны.
Кроме того, сегодня горсовет проголосовал за то, чтобы Ирпень и Майами стали городами-побратимами. Соответствующее решение в Майами приняли в конце июля.
Как сообщал УНИАН, ранее Киевский городской совет лишил Минск статуса города-побратима.