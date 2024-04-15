Президент США сталкивается с давлением как слева, так и справа в конфликте на Ближнем Востоке.

Сотни беспилотников и ракет, запущенных Ираном по Израилю, угрожали эскалацией ближневосточного конфликта и повысили цены на бензин. Все это создало президенту США Джо Байдену огромные политические проблемы. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что нападение произошло после нескольких недель усиления давления Байдена на еврейское государство с целью сократить военные операции в Газе. Эта позиция нашла редкое согласие с Дональдом Трампом, который, как вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии, сказал Израилю как можно скорее завершить свои атаки.

"Но политика вокруг конфликта на Ближнем Востоке была перевернута событиями выходных, которые заставили некоторых республиканцев призвать США к военной мести Ирану, тогда как администрация Байдена призывала лишь к дипломатическому ответу", - пишут авторы.

По мнению журналистов, атака Ирана еще больше осложнила политическую ситуацию Байдена не только из-за возможности более широкой войны, но и потому, что она могла вдохновить ХАМАС отказаться от соглашения о прекращении огня с Израилем.

"Боевые действия между Израилем и ХАМАС, которые начались в октябре, ослабили поддержку Байдена среди ключевого электората, поскольку он продолжал поддерживать военное нападение Израиля, несмотря на рост количества жертв среди гражданского населения", - отмечает СМИ.

Атака Ирана по Израилю - последние новости

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиаперевозках. Так, по меньшей мере дюжина авиационных компаний отменила или изменила маршруты.

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля, было запущено не менее сотни дронов и ракеты. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство воздушных целей.

Во время атаки была незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что "не верит" в сценарий большой войны между Израилем и Ираном.

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