По данным специалистов по компьютерной безопасности, вирус-шифровальщик ранее неоднократно применялся группой хакеров из России.

В Германии расследуют нападение предположительно российских хакеров на университетскую клинику Дюссельдорфа, в результате чего умерла ее пациентка.

Об этом сообщает DW.

В ночь с 11 на 12 сентября скорая помощь доставляла женщину в тяжелом состоянии в больницу. За день до этого университетская клиника Дюссельдорфа стала объектом хакерской атаки - доступ к 30 серверам был зашифрован. Поэтому женщину пришлось везти из Дюссельдорфа на западе Германии в соседний Вупперталь, что растянуло поездку на целый час. В результате женщина скончалась.

По данным специалистов по компьютерной безопасности, вирус-шифровальщик, использованный при атаке на немецкую клинику, в результате чего она оказалась парализована почти на две недели, ранее неоднократно применялся группой хакеров, работающих из России.

Это первый случай в Германии, когда нападение хакеров на объект так называемой критической инфраструктуры, возможно, привело к человеческим жертвам.

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Автор: УНИАН