В Германии расследуют нападение предположительно российских хакеров на университетскую клинику Дюссельдорфа, в результате чего умерла ее пациентка.
Об этом сообщает DW.
В ночь с 11 на 12 сентября скорая помощь доставляла женщину в тяжелом состоянии в больницу. За день до этого университетская клиника Дюссельдорфа стала объектом хакерской атаки - доступ к 30 серверам был зашифрован. Поэтому женщину пришлось везти из Дюссельдорфа на западе Германии в соседний Вупперталь, что растянуло поездку на целый час. В результате женщина скончалась.
По данным специалистов по компьютерной безопасности, вирус-шифровальщик, использованный при атаке на немецкую клинику, в результате чего она оказалась парализована почти на две недели, ранее неоднократно применялся группой хакеров, работающих из России.
Это первый случай в Германии, когда нападение хакеров на объект так называемой критической инфраструктуры, возможно, привело к человеческим жертвам.
Читайте такжеВ СНБО после вчерашних хакерских атак начали разрабатывать Стратегию кибербезопасности Украины
Вас также могут заинтересовать новости:
- Специалисты по кибербезопасности предупреждают о рисках подключения неизвестных USB-накопителей
- Новый вектор хакерских атак: специалисты ESET предупреждают об уязвимости спортивных приложений
- Сайты органов власти по всей Украине атаковали хакеры: опубликован ряд фейков
- Хакерская атака на сайты Нацполиции: что известно на данный момент
- Эксперт рассказал, как избежать повторения кибератак на сайты госучреждений
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram