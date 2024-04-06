По словам премьер-министра Молдовы, "эти провокации больше не могут вызывать панику или страх".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал сообщения властей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики о якобы новой атаке дрона на воинскую часть. Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Речана, это "еще одна обычная провокация", которая "уже не может вызвать панику или страх" в обществе.

"Мы столкнулись с еще одной привычной провокацией. Обратим внимание на реакцию общества, которое уже осознает реальность. Эти провокации больше не могут вызывать панику или страх", - сказал премьер-министр Молдовы.

При этом он подчеркнул, что соответствующие провокации поддерживает Российская Федерация.

Атака дрона по Приднестровью: что известно

Днем в пятницу, 5 апреля, военную часть в Приднестровье атаковал дрон. По крайней мере, об этом сообщил "Первый Приднестровский телеканал". Отмечалось, что около 14:35 дрон-камикадзе прилетел на территорию воинской части минобороны ПМР в Рыбницком районе - это в шести километрах от приднестровско-украинской границы.

Согласно сообщению, в результате атаки никто не пострадал, при этом была повреждена радиолокационная станция.

Между тем в ISW оценили мотив Кремля и "причастность" Украины после атаки дрона по Приднестровью. Там считают, что инцидент произошел на фоне гибридной операции РФ, направленной на дестабилизацию ситуации в Молдове.

По мнению аналитиков, Россия может обвинить в атаке Украину, при этом никаких доказательств причастности Киева к удару нет.

Вас также могут заинтересовать новости: