По словам президента Молдовы, Россия попыталась запугать молдаван фейками.

Целью обращения депутатов непризнанной республики Приднестровье к Российской Федерации было получение средств от Кремля. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует NewsMaker.

Комментируя результаты съезда приднестровских депутатов и их обращение к России, она отметила, что Тирасполь надеется получить от Москвы деньги, при этом российская пропаганда одновременно распространила фейк о возможной аннексии Приднестровья.

"Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более, у нас год выборов. Кремль хочет, чтобы мы были напуганы, чтобы были бесхребетными, чтобы нами руководили коррупционеры, и с ними можно было договориться, подкупая политиков, как это происходило в течение многих лет. Мы не можем позволить им это сделать. Мы должны сохранять мир. Наш мир зависит от нашего единства и способности не поддаваться обману", - сказала Санду.

По ее словам, сегодня Российская Федерация ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела, а для того, чтобы "что-то сделать", Москва должна "сменить власть в Кишиневе".

"Хочу быть предельно ясной. Мы ничего не имеем против россиян, мы против российских танков. Мы просто хотим, чтобы Россия, как и другие государства, уважала Молдову, выбор граждан Молдовы. Мы являемся демократической страной, нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти, с кем сотрудничать", - подчеркнула Санду.

Обращение Приднестровья к РФ о "защите" от Молдовы

28 февраля съезд депутатов непризнанной республики Приднестровье обратился к России за "защитой" от Молдовы. В декларации, среди прочего, отмечается, что Молдова применяет против Приднестровья "политику геноцида" - экономическое подавление, физическое уничтожение части народа в войне 1992 года, отказ в правовой защите и попытку насильственного насаждения языка.

Подписанты напомнили, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. В то же время РФ участвует в миротворческой миссии на Днестре "и является гарантом и посредником в переговорном процессе".

Впоследствии появилась реакция Кишинева на призыв Приднестровья к РФ. По словам министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя, Молдова остается мишенью для России.

В то же время дипломат заверил, что государственные институты готовы противостоять любым вызовам, которые могут поступать со стороны России в следующий период.

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