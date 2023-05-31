Представитель Генерального секретаря говорит, что ее нельзя сравнить с ударами по Украине.

В Организации Объединенных Наций считают, что атаку беспилотников по Москве нельзя сравнивать с постоянными обстрелами Украины.

Об этом заявил спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга, пишет Укринформ. Комментируя последние российские массированные обстрелы украинских городов, он сказал, что Антониу Гутерреш осуждает удары по гражданской инфраструктуре.

В то же время российский журналист попросил Дюжаррика прокомментировать атаку неизвестных беспилотников по российской столице. Тот повторил, что ООН осуждает все атаки на гражданские объекты.

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"Но никоим образом нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми обстрелами Украины, которые происходят постоянно", - добавил спикер.

Российские удары по Киеву: что известно

Как известно, только в мае Россия 18 раз атаковала украинскую столицу, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В городской военной администрации сообщали, что целью таких атак, кроме поражения целей и истощения противовоздушной обороны, является попытка психологически давить на украинцев.

Во время последней атаки украинские защитники уничтожили 29 из 31 запущенных дронов. В результате атаки и падения обломков в городе произошли пожары, также были повреждены припаркованные машины.

В Голосеевском районе были разрушены два верхних этажа дома, сообщалось об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

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