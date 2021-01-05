Ранее они уже выдвигались на Нобелевскую премию мира, но не получили ее.

На Нобелевскую премию мира выдвинули экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг.

Об этом сообщает The Irish news.

"Каждый из них продемонстрировал многочисленные примеры мужества, разоблачающих незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа", — написала лауреат Нобелевской премии мира 1976 года ирландка Мейрид Корриган, которая и выдвинула их на эту награду.

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Кто такой Эдвард Сноуден

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб.

В связи с этим в США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск.

Вскоре Сноуден бежал из США сначала в Гонконг, затем – в Россию.

1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, затем – трехлетний вид на жительство, который в 2017 году продлен до 2020 года, а в октябре 2020 года получил бессрочный вид на жительство.

Дело Ассанжа: что известно

Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.

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Автор: Екатерина Лиманская