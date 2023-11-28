По словам Томми Табервилла, США тратят деньги "направо и налево", намекая на военную помощь Украине и Израилю.

Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл назвал американскую армию самой слабой за всю свою историю из-за политики администрации Джо Байдена. Об этом сообщает издание Newsweek.

В частности, Табервилл раскритиковал решение выделить 114 миллионов долларов, которые требует Пентагон на программы разнообразия, справедливости, инклюзивности и доступности на 2024 финансовый год. Сенатор также рассказал об отмененном мандате на вакцину против COVID-19 для всех действующих военнослужащих, как еще одну причину, почему армия США находится на грани катастрофы.

"114 миллионов долларов на обучение разнообразию? Вы, наверное, шутите. У нас самая слабая армия, которую я видел за всю свою жизнь. Это все идет сверху, от Джо Байдена, от министра обороны Остина. Это исходит от Милли. Это катастрофа. Они не могут заставить никого присоединиться к армии. Они умоляют людей, покинувших армию, вернуться. Мы в большой беде. Наша страна в большой беде", - считает сенатор.

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Он также раскритиковал возможное предоставление военной помощи Украине и Израилю.

"Мы тратим деньги направо и налево. Это полная катастрофа, которую администрация Байдена сама принесла американским налогоплательщикам", - резюмировал Табервилл.

Военная помощь США Украине - последние новости

Украина - приоритет США, новый пакет помощи будет принят до Рождества. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он отметил, что "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет выделить пакеты помощи Израилю и Украине до Рождества, если смогут привязать это к вопросу безопасности американской границы.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – сказал Джонсон.

Ранее в Палате представителей сделали неутешительный прогноз по помощи Украине. По данным Bloomberg, Соединенным Штатам Америки будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

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