Республиканцы опасаются, что у Путина лопнет терпение и он захватит Америку.

Группа американских сенаторов от Республиканской партии написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде.

Текст письма появился на одном из американских хостингов, его подлинность подтвердил республиканец Рэнд Пол.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Опосредованная война с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – говорится в письме.

Видео дня

Подписанты считают, что стратегия Белого Дома, предусматривающая отправку регулярной помощи Украине и введение санкций против России, ведет к "эскалации и еще большему насилию", а также несет в себе угрозу прямого конфликта с Россией.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – говорится в письме.

Подписанты в частности опасаются, что терпение Путина может лопнуть. Также они недовольны, что США тратят слишком много денег на поддержку Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции", хотя у США достаточно собственных внутренних проблем. В частности они опасаются, что помощь Украине ослабляет американскую армию.

"В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрять к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – завершают подписанты.

Под письмом стоят 19 подписей сенаторов-республиканцев. Среди них ранее упомянутый Рэнд Пол, который традиционно выступает против помощи Украине, и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин.

Военная помощь от США – последние новости

По мнению Белого дома, в настоящее время военная помощь Украине должна сосредоточиться на трех основных направлениях – средства ПВО, артиллерия и бронированная техника.

Накануне США анонсировали новый пакет военной помощи. В него в частности должны войти боеприпасы для различных систем вооружений, машины тылового обеспечения и ручные гранатометы.

Вас также могут заинтересовать новости: